Актюркоглу отказался от трансфера в «Спартак»

Атакующий полузащитник Керем Актюркоглу отказался от возможности перейти в «Спартак». Об этом на своих страницах рассказывает турецкий Fanatik. «Красно-белые» предлагали за Актюркоглу 12 миллионов евро и бонусы, а самому игроку – зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон. «Галатасарай» такое предложение привлекало, но Керем отказался.

Источник отмечает, что Актюркоглу хочет перейти в более статусный чемпионат. Если реализовать такой переход не удастся, то футболист сборной Турции продолжит выступления за «Галатасарай».

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.