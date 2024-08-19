Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков перенёс операцию после травмы руки, которую он получил в воскресном матче против «Химок». Как известно, у 25-летнего игрока диагностировали перелом лучевой кости со смещением.

«Максим Глушенков успешно прооперирован – всё прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время», - ответ пресс-службы «Зенита» приводит «Чемпионат».

В «Зените» отметили, что Глушенков будет восстанавливаться на клубной базе под наблюдением медиков.

Напомним, что «Зенит» сыграл вничью с «Химками» - 1:1. Питерцы продолжают лидировать в Премьер-лиге, опережая «Динамо» и «Локомотив» на одно очко.