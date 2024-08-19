В воскресенье «Зенит» потерял важного футболиста – в матче Премьер-лиги против «Химок» травму получил атакующий полузащитник Максим Глушенков. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на восстановление Глушенкову понадобится примерно месяц-полтора. Именно столько будет срастаться кость после перелома. После этого футболисту могут назначить лечебную физическую культуру, что отсрочит возвращение Максима на поле.

Напомним, что «Зенит» не смог обыграть «Химки» - матч завершился со счётом 1:1. Следующую игру питерцы проведут в субботу, 24 августа, - против «Спартака».