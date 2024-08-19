​Аршавин - о высказываниях Андреева: «Если бы я так разговаривал, то уже не работал бы в «Зените»

После матча пятого тура между «Ростовом» и «Оренбургом» случился скандал - спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в очень резких выражениях охарактеризовал судейство, в частности, систему ВАР и работающих на ней судей. Журналисты спросили Андрея Аршавина о том, как он сам относится к словам спортивного директора «Оренбурга».

- Если бы я высказался, как Андреев, тогда в «Зените» уже не работал бы, - заявил Аршавин, слова которого цитирует «РБ Спорт».

В прошлом Андрей Аршавин сам не лез за словом в карман и многие из его высказываний стали не только скандальными, но и вызывающими.