Клуб РПЛ интересовался Соболевым – это не «Зенит»

Будущее форварда Александра Соболева остаётся обсуждаемой темой. Недавно футболиста отстранили от тренировок в «Спартаке» на фоне информации о желании перебраться в «Зенит». Что ждёт Соболева дальше, пока непонятно.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в подписании 27-летнего Соболева были заинтересованы «Химки». Тем не менее, такой трансфер не устраивает «Спартак» и самого нападающего.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро. За «Спартак» Соболев провёл 140 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 голевых паса на партнёров.