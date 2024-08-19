​Защитник «Химок»: «Зенит» недооценил нас»

В пятом туре российского чемпионата питерский «Зенит» понёс первые потери, причём не с кем-нибудь, а со скромными «Химками». Команды разошлись миром, 1:1, но это был тот самый мир, который вряд ли устроил чемпиона страны. А вот в стане «Химок» совсем другие настроения, о них поведал защитник команды Олег Исаенко.

- Я думаю, что «Зенит» в какой-то степени недооценил «Химки». Соперник думал, что выйдет спокойно, забьет нам пару мячей и победит. Но не тут-то было — мы дали отпор, отсюда такой результат, - цитирует слова Исаенко «Чемпионат».

В следующем туре чемпионата «Химкам» предстоит сыграть с грозненским «Ахматом».