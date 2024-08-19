Эдуард Мор: «Уход Крооса - главная потеря «Реала»

Экс-игрок московского «Спартака», Эдуард Мор, поделился своим мнением о первой игре мадридского «Реала» в начавшемся с езоне. Подопечные Карло Анчелотти не смогли переиграть «Мальорку», и Мор считает, что в этой игре было заметно отсутствие «мозга» - Тони Крооса, который покинул «Реал» после десяти лет выступлений в клубе.

- Самая главная потеря для команды – уход Тони Крооса. Сейчас его функции будут брать на себя другие футболисты. Понятно, что не будет одного игрока, который возьмет на себя его задачи, это будет несколько футболистов. Анчелотти, - заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Реалу» предстоит сыграть с «Вальядолидом».