​Кафанов: «У Сафонова всё нормально»

Вратарский тренер российской сборной Виталий Кафанов прокомментировал выступления Матвея Сафонова в его новом клубе - парижском «ПСЖ». Кафанов не стал вдаваться в подробности, заявив, что у 25-летнего Сафонова «всё идёт нормально» в его новом клубе, сославшись на личную беседу с ним.

- Общался с Матвеем, пока ничего говорить не буду. У него все идет нормально, - цитирует слова Кафанова РБ Спорт.

Напомним, что в первом туре начавшегося французского чемпионата «ПСЖ» обыграл «Гавр» со счётом 4:1. Сафонов перешёл в парижский клуб в июне текущего года. Ранее он защищал цвета российского «Краснодара».