Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос журналиста по поводу теоретического интереса «Спартака» в его персоне.

24-летний футболист по примеру спортивного директора ростовчан Алексея Рыскина «тоже без комментариев» на этот счет. Также Глебов коротко отреагировал для «РБ Спорта» на слухи о трансфере: «пусть пишут», а также пошутил, что «кайфует», узнавая подобные новости.

Глебов играет в «Ростове» с 2019 года, а в текущем сезоне забил один гол в семи поединках. «Спартак» же этим летом активно усиливает состав команды и пока не ушел с трансферного рынка. Стоимость Глебова оценивается примерно в 8 млн евро.