Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»

19 Августа 2024 • 11:31 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос журналиста по поводу теоретического интереса «Спартака» в его персоне.

24-летний футболист по примеру спортивного директора ростовчан Алексея Рыскина «тоже без комментариев» на этот счет. Также Глебов коротко отреагировал для «РБ Спорта» на слухи о трансфере: «пусть пишут», а также пошутил, что «кайфует», узнавая подобные новости.

Глебов играет в «Ростове» с 2019 года, а в текущем сезоне забил один гол в семи поединках. «Спартак» же этим летом активно усиливает состав команды и пока не ушел с трансферного рынка. Стоимость Глебова оценивается примерно в 8 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Данил Глебов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Августа
11:31
Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»
18 Августа
22:16
Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
20:45
Булыкин верит в чемпионство «Спартака»
20:31
Угальде отреагировал на травмы Глушенкова и Вендела перед очным матчем между «Зенитом» и «Спартаком»
17:21
Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком»
14 Августа
22:47
Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»
07 Августа
12:41
Руслан Литвинов: Постараемся стать первой командой, которая остановит Глушенкова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Месси выдвинул требование вандалам Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.08.24 в 17:30
Акрон Акрон
Рубин Рубин
2.95 3.50 2.34
Видео
19.08.24 в 20:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ахмат Ахмат
2.55 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
12:11 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: «Уход Крооса - главная потеря «Реала»
11:47 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов: «У Сафонова всё нормально»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Маты Клаудиньо не слышал, хотя был на матче»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Арбитр всегда против «Зенита»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Не сделали выводы после прошлого года, ЦСКА опять пропускает на последних минутах»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Мор считает, что «Локомотив» может замахнуться на чемпионство
10:27 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Моя ошибка - поперёк нельзя играть, учили ещё в детстве»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Игра с «Зенитом» будет для «Спартака» проверкой после хороших игр, но со средними соперниками»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов объяснил, почему ЦСКА в таблице РПЛ ниже «Локомотива» эксклюзив
10:03 · Россия. Премьер-лига
Галактионов порадовал болельщиков «Локомотива» комментарием по состоянию Баринова
09:51 · Россия. Премьер-лига
Ильин рассказал, почему ему не удалось забить «Спартаку» из убойной позиции эксклюзив
02:01 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко язвительно высказался о Дзюбе
01:51 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Победа - заслуга Галактионова»
01:16 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин дал оценку неудаче ЦСКА в матче с «Локомотивом» 1
01:07 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин поведал о последствиях травмы Глушенкова для «Зенита»
18 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» Садыгов: 87 минут мы держали «Зенит» в напряжении
23:27 · Россия. Премьер-лига
Келлвен интересен «Фламенго» слухи
23:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали возможный переход Соболева
23:09 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: ЦСКА на старте сезона играет даже хуже, чем при Владимире Федотове
23:01 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил победу «Локомотива» в столичном дерби
22:52 · Россия. Премьер-лига
Нагорных оценил бойцовские качества Баринова
22:49 · Россия. Премьер-лига
Илич: «На самом деле очень доволен игрой»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Важно, что мы не остановились и не сдались»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Факела» Марков извинился перед болельщиками за поражение от «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем