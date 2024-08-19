Медведев: «Маты Клаудиньо не слышал, хотя был на матче»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на высказывание полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо по окончанию матча пятого тура Премьер-лиги против «Химок» (1:1). Бразилец на русском прокричал несколько матов, обращаясь к представителю судейского корпуса.

- Мне пока не расшифровали. Я не слышал, хотя был на матче, - заявил Медведев «Спорт-Экспрессу».

Маты прозвучали в прямом эфире, а позже Клаудиньо не стал отпираться и добавил, что арбитры всегда судят против «Зенита».

Добавим, что бразильца могут дисквалифицировать на матч против «Спартака» в шестом туре Премьер-лиги.