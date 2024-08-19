Клаудиньо: «Арбитр всегда против «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отреагировал на работу арбитров в матче пятого тура Премьер-лиги против «Химок» (1:1).

— Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»! - так Клаудиньо прокомментировал для «Спорт-Экспресса» свои слова после финального свистка в той игре.

Уходя с поля, бразилец матерно высказался в адрес одного из арбитров. И этот фрагмент попал в прямой эфир. Отметим, что Клаудиньо не стал строить фантастические теории вокруг своего поступка и фактически признал свою вину.

Ранее сообщалось, что КДК РФС может наказать игрока дисквалификацией на один матч. В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть против «Спартака».