Круговой: «Не сделали выводы после прошлого года, ЦСКА опять пропускает на последних минутах»

Защитник ЦСКА Данил Круговой признал, что команда «наступает на те же грабли», что и в прошлом сезоне. В последних матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом» «красно-синие» уступали на последних минутах. Такая же ситуация была в прошлом сезоне, когда столичная команда растеряла уйму очков.

- Обидное поражение в плане того, что мы не сделали выводы после прошлого года. ЦСКА опять пропускает на последних минутах, - так для Sport24 прокомментировал поражение от «Локомотива» Круговой.

Тем не менее, футболист уверен, что вполне реально побороться как за тройку, так и за чемпионский титул.

После пяти туров ЦСКА идет на седьмом месте с отставанием от лидера в семь очков.