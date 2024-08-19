Мор считает, что «Локомотив» может замахнуться на чемпионство

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор восторжённо отозвался о стартовом отрезке «Локомотива», который летом потерял лидеров, но набирает даже больше очков, чем с ними в составе.

- Наблюдая, как они играют с этими молодыми футболистами в атаку, смело и интересно, «железнодорожники» должны быть в тройке, - заявил эксперт в эфире канала «Матч Премьер».

Мор не исключил, что команда Михаила Галактионова даже сможет бороться за золотые медали, хотя перед началом чемпионата он прогнозировал для «железнодорожников» борьбу за пятую или шестую строчку в турнирной таблице.

После пяти туров «Локомотив» набрал 12 очков и на один балл отстает от лидирующего «Зенита».