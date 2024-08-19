Сперцян: «Моя ошибка - поперёк нельзя играть, учили ещё в детстве»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий после матча с «Пари НН» в пятом туре Премьер-лиги (2:1). «Быки» пропустили после оплошности хавбека, но в концовке перевернули игру благодаря дублю Мозеса Кобнана.

- Нельзя было пропускать. В итоге моя ошибка. Поперёк нельзя играть, учили ещё в детстве, а я не заметил соперника, - заявил Сперцян «Матч ТВ».

Также игрок отметил, что команда старалась на протяжении всех 90 минут и оказывала давление на позиции противника. А после перерыва у «Краснодара» вовсе был ощутимый перевес, считает Сперцян.

Эта победа вывела «Краснодар» на пятое место, отставание от лидера составляет четыре очка.