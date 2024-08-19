Булыкин: «Игра с «Зенитом» будет для «Спартака» проверкой после хороших игр, но со средними соперниками»

Бывший футболист национальной сборной Дмитрий Булыкин оценил игру «Спартака» в начале нового сезона. После поражения от «Оренбурга» в первом туре команда Деяна Станковича не проигрывала и добилась ряда разгромных побед, включая вчерашний успех в матче с «Факелом». Но основные испытания впереди, считает ветеран.

- Это будет для них проверкой после хороших игр, но со средними соперниками, - заявил Булыкин «Газете.Ру».

При этом экс-игрок считает, что нынешний состав «Спартака» позволяет команде конкурировать с «Зенитом», но многое станет ясно по итогам очного матча в конце недели.