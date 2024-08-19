Денис Попов объяснил, почему ЦСКА в таблице РПЛ ниже «Локомотива»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча четвёртого тура чемпионата России, в котором «красно-синие» проиграли дома «Локомотиву» 0:1.

- У ЦСКА были моменты хорошие свои – не реализовали, – посетовал Попов. – Такая игра была, как всегда в дерби, как говорится.

- ЦСКА имел момент забить и после пропущенного гола.

- Естественно. Я же об этом и говорю, что моментов ЦСКА создал достаточно, были хорошие подходы и выбегания в быстрые атаки. Но это футбол. Особенно в дерби так и бывает.

- Для ЦСКА это не первый неудачный матч в сезоне.

- Мы должны понимать, что назначен главный тренер, идут перестроения, Николич привносит своё видение в плане игры. Плюс кадровые изменения в составе. Ушёл в ПАОК Чалов, бывший основным игроком команды. Надо перестроиться. Нужны время, фарт и везение. Забьют, выиграют одну игру, другую – тогда и пойдёт дальше.

- «Локомотив» в межсезонье покинули Глушенков, Жемалетдинов и Антон Миранчук, а «железнодорожники» всё равно на третьем месте.

- Галактионов раньше работал в молодёжной и юношеской сборных. То есть «Локомотив» пошёл на омоложение заведомо, зная, что Галактионов знает, как работать с молодыми игроками. Ему легче с ними, нежели с возрастными состоявшимися футболистами. – отметил Денис Попов.

У «Локомотива» после пяти сыгранных матчей РПЛ двенадцать очков, у ЦСКА – семь.