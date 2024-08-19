Галактионов порадовал болельщиков «Локомотива» комментарием по состоянию Баринова

В матче с ЦСКА в воскресенье капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов получил сильный удар в глаз в столкновении с Виктором Давилой. Полузащитнику пришлось покинуть поле на 66-й минуте противостояния.

- Визуально травма тяжелая, вы видели, как у него оплыло лицо. Но кость, слава богу, цела, - заявил «Матч ТВ» главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов.

Наставник добавил, что окончательная ясность наступит в течение нескольких дней, Баринова дообследуют, и тогда можно будет делать прогнозы насчет его участие в матче шестого тура Премьер-лиги.

В этом сезоне Баринов провел шесть матчей и отметился тремя результативными передачами.