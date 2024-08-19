Ильин рассказал, почему ему не удалось забить «Спартаку» из убойной позиции

Нападающий «Факела» Владимир Ильин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в матче со «Спартаком».
- В игре со «Спартаком» у вас был убойный момент, но вы не попали буквально с трех метров. Как так получилось?
- Это был хороший момент. Мяч скользнул, подскочил. Я сам виноват. Надо использовать такие шансы.
- То есть там были проблемы в подскоке мяча?
- Проблемы в реализации. Не снимаю с себя ответственности.
- В прошлом сезоне «Факел» дважды обыграл «Спартак». «Красно-белые» стали сильнее в этом сезоне?
- Тяжело сказать. Мне не хочется говорить о сопернике.
- Что не получилось у «Факела» в этой встрече?
- Мы боролись, но, к сожалению, потеряли три очка.
- Как новый тренер Дмитрий Пятибратов вливается в команду?
- Все нормально, просто прошло еще мало времени. Хорошо, что будет небольшой подготовительный цикл. Мы поработаем, и будет лучше.
- Кардинально он ничего пока не поменял?
- Нет. Прошло слишком мало времени.
- Перенос матча со «Спартаком» в Москву сказался на игре?
- Думаю, сказался. Лучше было бы играть дома.
Елена Григорьевская
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