Ильин рассказал, почему ему не удалось забить «Спартаку» из убойной позиции

Нападающий «Факела» Владимир Ильин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в матче со «Спартаком».

- В игре со «Спартаком» у вас был убойный момент, но вы не попали буквально с трех метров. Как так получилось?

- Это был хороший момент. Мяч скользнул, подскочил. Я сам виноват. Надо использовать такие шансы.

- То есть там были проблемы в подскоке мяча?

- Проблемы в реализации. Не снимаю с себя ответственности.

- В прошлом сезоне «Факел» дважды обыграл «Спартак». «Красно-белые» стали сильнее в этом сезоне?

- Тяжело сказать. Мне не хочется говорить о сопернике.

- Что не получилось у «Факела» в этой встрече?

- Мы боролись, но, к сожалению, потеряли три очка.

- Как новый тренер Дмитрий Пятибратов вливается в команду?

- Все нормально, просто прошло еще мало времени. Хорошо, что будет небольшой подготовительный цикл. Мы поработаем, и будет лучше.

Реклама

- Кардинально он ничего пока не поменял?

- Нет. Прошло слишком мало времени.

- Перенос матча со «Спартаком» в Москву сказался на игре?

- Думаю, сказался. Лучше было бы играть дома.

Елена Григорьевская