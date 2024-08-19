​Червиченко язвительно высказался о Дзюбе

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к перспективам бывшего нападающего этого клуба и сборной России Артёма Дзюбы. Он считает, что в высшей лиге российского футбола для Дзюбы работы уже нет - выступать ему можно, по словам Червиченко, лишь в «пенсионной лиге».

- Да, будет же, наверное, пенсионная лига. Думаю, там он и заиграет, даже может стать номером один. Люди не вечные. Дзюбе 35 лет, и вес уже не мальчика, - цитирует слова Андрея Червиченко betonmobile.ru.

Напомним, что прошлый сезон Артём Дзюба отыграл в московском «Локомотиве».