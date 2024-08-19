Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Червиченко язвительно высказался о Дзюбе

19 Августа 2024 • 02:01 Комментировать

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к перспективам бывшего нападающего этого клуба и сборной России Артёма Дзюбы. Он считает, что в высшей лиге российского футбола для Дзюбы работы уже нет - выступать ему можно, по словам Червиченко, лишь в «пенсионной лиге».

- Да, будет же, наверное, пенсионная лига. Думаю, там он и заиграет, даже может стать номером один. Люди не вечные. Дзюбе 35 лет, и вес уже не мальчика, - цитирует слова Андрея Червиченко betonmobile.ru.

Напомним, что прошлый сезон Артём Дзюба отыграл в московском «Локомотиве».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андрей Червиченко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ Месси выдвинул требование вандалам
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
2
1
1.40 4.70 9.50
Видео
19.08.24 в 17:30
Акрон Акрон
Рубин Рубин
2.95 3.50 2.34
Видео
19.08.24 в 20:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ахмат Ахмат
2.55 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
02:01 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко язвительно высказался о Дзюбе
01:51 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Победа - заслуга Галактионова»
01:16 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин дал оценку неудаче ЦСКА в матче с «Локомотивом»
01:07 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин поведал о последствиях травмы Глушенкова для «Зенита»
18 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» Садыгов: 87 минут мы держали «Зенит» в напряжении
23:27 · Россия. Премьер-лига
Келлвен интересен «Фламенго» слухи
23:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали возможный переход Соболева
23:09 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: ЦСКА на старте сезона играет даже хуже, чем при Владимире Федотове
23:01 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил победу «Локомотива» в столичном дерби
22:52 · Россия. Премьер-лига
Нагорных оценил бойцовские качества Баринова
22:49 · Россия. Премьер-лига
Илич: «На самом деле очень доволен игрой»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Важно, что мы не остановились и не сдались»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Факела» Марков извинился перед болельщиками за поражение от «Спартака»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Если бы мы понимали, с чем связана неудачная серия, то такого результата не было бы» эксклюзив
22:33 · Россия. Премьер-лига
Эсекьель Барко — лучший дебютант в «Спартаке» по статистике как минимум за 15 лет
22:31 · Россия. Премьер-лига
Мозес Кобнан поделился напутствием Мусаева перед выходом на замену
22:24 · Россия. Премьер-лига
Только два клуба идут без поражений в РПЛ сезона-2024/25
22:16 · Россия. Премьер-лига
Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов — о Сулейманове и Баринове: Достаточно тяжёлые травмы, на первый взгляд, оба получили
22:10 · Россия. Премьер-лига
​Тукманов: «Игра «Зенита» не изменилась без Глушенкова»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Факела» заявил, что его команда могла пропустить от «Спартака» десять мячей эксклюзив
22:00 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов прокомментировал перелом Глушенкова
21:54 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — о Глушенкове: «Главное, что у нас всё хорошо, и у него всё хорошо»
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» перевернул игру с «Пари НН» за несколько секунд
21:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о «Зените»: С ними можно играть 1
Все новости
Рекомендуем