Наумов: «Победа - заслуга Галактионова»

В пятом туре российского чемпионата неудачу потерпел московский ЦСКА - «армейцы» проиграли в принципиальном матче «Локомотиву». Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что победа стала возможной благодаря тактическим замыслам главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

- ЦСКА сыграли в свою силу, имели преимущество. Я считаю, что это победа чисто Галактионова, который сделал три замены и они за 15 минут перевернули игру, - цитирует слова Наумова Rusfootball.info.

В следующем туре московскому «Локомотиву» предстоит принять в домашнем матче «Ростов».