Страшный сон «Зенита» перед «Спартаком», катастрофа «Динамо» и везение «Локомотива»

А если бы сыграл Зелимхан Бакаев?

У «Зенита» матч с «Химками» пошёл явно не плану. Сбылся страшный сон петербургских болельщиков – вслед за Венделом травма подкосила и Глушенкова. Сломал он руку и заменился. Без двух ключевых комбинаторов «Зенит» ближе к концовке всё же сподобился на ответный гол – мяч в ворота затолкал Мостовой. 1:1. Кто у «Зенита» впереди? «Спартак».

В РПЛ не осталось команд, не пропускавших и не терявших очков в нынешней кампании. Глушенков впервые провёл матч за «Зенит» в чемпионате (по факту – четверть матча) без личного забитого гола. Арендованный у «Зенита» Зелимхан Бакаев не попал в заявку «Химок» на матч. Почему? Версий было множество. Сам Бакаев ляпнул лишнего?

«Спартак» снова с трёшкой, ЦСКА без гола Дивеева

«Динамо» сократило отставание от «Зенита» до одного очка. «Бело-голубые» на тоненького обыграли «Крылья Советов». Тюкавин не забил в первом тайме через себя, а Бителло забил ближе к концу второго не через себя. Нгамалё травмировался. Личка счёл процент точных передач динамовцев катастрофическим и обозначил ситуацию «детским садом».

«Локомотив» долго отбивался от ЦСКА в дерби, а в конце вдруг включился на полную мощность. Тикнизян с замены забил бывшему клубу и сделал результат 0:1. Дивеев без гола впервые за пять официальных матчей. Факт: если Николич тренирует одну из этих команд, «Локомотив» обязательно побеждает ЦСКА (шесть раз из шести).

У «Спартака» закрепляется традиция: если выигрывать, то забивая три мяча. На отрезке из шести последних матчей во всех турнирах у «красно-белых» именно так (пять побед разбавлены ничьей 0:0 с «Ахматом»). Угальде и Бабич уже к десятой минуте установили счёт 2:0 против «Факела», а 3:0 во втором тайме сделал с пенальти Барко.

Судьи топят «Оренбург»?

«Краснодар» создавал себе и решал проблемы. Боселли вывел «Пари НН» вперёд в столице Кубани под конец первого тайма. Чтобы спасти матч и вырвать победу, «быкам» понадобился выход на замену Мозеса Кобнана. Уж он-то всё решил дублем за четыре минуты. Может, справился бы и быстрее, если б первый его гол не проверял ВАР. 2:1.

Теперь не махачкалинское «Динамо», а «Оренбург» мечет гром и молнии в адрес судей. Не стеснялся в выражениях гендиректор клуба Дмитрий Андреев. «Ростов» проиграл «Оренбургу» первый тайм 0:2 – там Роналдо смазал пенальти. Зато бразилец реабилитировался в концовке, забив победный гол после экспресс-дубля Комличенко. Итог – 3:2.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов