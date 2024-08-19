​Масалитин дал оценку неудаче ЦСКА в матче с «Локомотивом»

В пятом туре российского чемпионата неудачу потерпел московский ЦСКА - «армейцы» проиграли в принципиальном матче «Локомотиву». Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение клуба, он считает, что важную роль сыграла мотивация.

- Во втором тайме «Локомотив» вышел вообще очень настроенный, заряженный. Он взял инициативу в свои руки и потихоньку начал угрожать воротам ЦСКА. Ну и сыграли свою роль замены, - цитирует слова Валерия Масалитина Rusfootball.info.

В следующем туре московскому ЦСКА предстоит принять в домашнем матче тольяттинский «Акрон».