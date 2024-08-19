​Балахнин поведал о последствиях травмы Глушенкова для «Зенита»

В пятом туре российского чемпионата питерский «Зенит» понёс первые очковые потери, но не только - команда лишилась также Максима Глушенкова, который получил травму - перелом руки. Последствия такой травмы для питерского клуба объяснил Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова».

- Я заметил, что и Вендела не было. Очевидно, что отсутствие таких хороших футболистов не будет проходить бесследно. Естественно, это влияет на эффективность «Зенита», - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата питерский клуб сыграет с одним из прямых конкурентов - московским «Спартаком».