Инвестор «Химок» Садыгов: 87 минут мы держали «Зенит» в напряжении

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок», высказался о матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором подмосковный клуб на своём поле сыграл вничью с питерским «Зенитом», упустив победу на 89-й минуте.

Бизнесмен отметил, что команда играла только на победу, и все видели, что «красно-черные» держали соперника 87 минут в напряжении.

«Есть гордость за проделанную работу. Команда показала, что может бороться с лидером!» — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент подопечные Франка Артиги занимают девятое место в турнирной таблице с пятью очками в активе.