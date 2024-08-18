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Келлвен интересен «Фламенго» слухи

18 Августа 2024 • 23:27 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Келлвен может сменить клубную прописку, об этом в социальной сети сообщил журналист Вене Касагранде.

По данным источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован бразильский «Фламенго».

Напомним, что Келлвен пополнил ряды столичного клуба летом прошлого года, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года. Ранее он выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «армейцы» заплатили за игрока 4,5 миллиона евро. 

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в шести играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых он смог отметиться одним забитым мячом. 

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