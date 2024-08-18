В «Зените» прокомментировали возможный переход Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в стан команды с берегов Невы.

Спортивный функционер в разговоре со «Спорт-Экспрессом» отметил, что об этом нужно спрашивать самого игрока.

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб готов отпустить своего игрока за 11 миллионов евро.

Напомним, что Соболев после матча первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2), по данным СМИ, сообщил тренеру, что сыграл плохо, так как думал о переходе в «Зенит», после чего руководство клуба отстранило его от работы с основной командой.