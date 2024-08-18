Эдуард Мор: ЦСКА на старте сезона играет даже хуже, чем при Владимире Федотове

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал игру московского ЦСКА на старте сезона-2024/25 Российской премьер-лиги.

Напомним, что сегодня, 18 августа, «армейцы» в столичном дерби на своём поле уступили «Локомотиву» (0:1).

Эксперт отметил, что если оценивать работу Марко Николича, то она ему не нравится.

«Команда при нем играет как‑то сдержанно, никакого роста, они стали даже хуже, чем при Владимире Федотове», — сказал Мор в эфире «Матч Преьмер».

ЦСКА после пяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков.