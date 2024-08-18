Генич оценил победу «Локомотива» в столичном дерби

Комментатор Константин Генич высказался о победе «Локомотива» в столичном дерби над ЦСКА (1:0), которое прошло в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.
«Многие говорили, что у «Локомотива» недобор по составу, а он дерби заменами в концовке выигрывает. В футболе, как и в жизни, всё относительно. Галактионов и его команда - молодцы», - написал Генич у своём телеграм-канале.
Напомним, что по окончании прошлого сезона столичный клуб покинули Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков и Антон Миранчук.
В сезоне-2024/25 чемпионата России подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Зениту» одно очко.
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