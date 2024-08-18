Нагорных оценил бойцовские качества Баринова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе «железнодорожников» в столичном дерби против ЦСКА (1:0), которое прошло в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер поздравил команду, отметив, что игроки выстояли и бились до конца.

«Огромное спасибо болельщикам «Локомотива», вы сегодня были 12-м игроком на поле. Вместе идем вперед! Дмитрий Баринов — настоящий боец, он справится», — приводит слова Нагорных «РИА Новости».

Напомним, что капитан столичного клуба на 63-й минуте столкнулся с Виктором Давилой, после чего у него образовалась гематома, и он был вынужден покинуть поле.