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Илич: «На самом деле очень доволен игрой»

18 Августа 2024 • 22:49 Комментировать
Краснодар
2:1
Пари НН

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодара».

- «Пари НН» долго вел в счете, но в итоге поражение. На ваш взгляд, почему не удалось удержать победу сегодня и вы проиграли?

- Я на самом деле очень доволен игрой, очень доволен отношением моих игроков к этому матчу. Но, к сожалению, последние 10 минут мне не понравились вообще, как будто мы потеряли команду и не знали, что происходит вокруг. А так я доволен.

- В чем причина этой концовки, этих 10 минут? Это психология и потеря концентрации, это давление «Краснодара» и недостаток мастерства?

- Соперник сравнял счет и победил, но ничего страшного. Если мы будем проводить такие матчи, когда мы действуем командно, а не играем по одиночке, что не хорошо, то всё будет получаться. Мы должны играть как команда. Надо продолжать в том же духе и исправить ошибки, собраться и всем вместе играть.

- После замены Ожеговича был эмоциональный разговор между ним и Кашчеланом. Вы тоже включились. Что это был за диалог?

- Ничего особенного.

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Пари НН Саша Илич

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