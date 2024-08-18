Мусаев: «Важно, что мы не остановились и не сдались»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Эмоций было очень много на скамейке. Что вы чувствовали тогда, и что вы чувствуете сейчас?

- За это мы и любим футбол, за эти эмоции. Я понимал, что очень трудно будет выиграть этот матч, потому что соперник большими силами оборонялся, было очень тяжело. Важно, что мы не остановились и не сдались, было много доставок во втором тайме. Мы продолжали давить и верили в то, что сможем забить. Огромную роль в результате и победе сыграли болельщики. Они просто поддерживали, сумасшедшая поддержка, гнали нас, не останавливались. Это их победа.

- За счет чего все-таки удалось перевернуть игру? Это замены в первую очередь или что-то другое?

- Я думаю, что все вместе. И замены, и поддержка, и то, что каждый игрок, который был, верил в то, что мы заберем эту игру.

- Перед началом матча вы мне сказали, что Кордоба минут 60 сможет сыграть. В итоге на 90+ он несся один на один, падал, добивал, вставал. Откуда силы еще на 30+ минут нашлись?

- Я в перерыве и на 60-й минуте говорил: «Как ты?». Он сказал: «Оставьте меня, у меня много сил». Видно было, что ему тяжело, и сказался этот пропуск, у него вообще не было предсезонки, но он отдал все, что мог. Я чуть рисковал, может быть, нужно было его поменять из-за его состояния здоровья. Но он бы не ушел.

- Мне показалось, что все стандарты и угловые сегодня подсказывались сегодня варианты розыгрыша со скамейки, не футболисты решали, а именно подсказки были. В том числе в случае с забитым мячом. Так ли это?

- Тренер по стандартам постоянно коммуникацию ведет. Если видите, я чуть в сторону отхожу, он выходит и подсказывает. У нас есть аналитик, он следит, что получается, что нет. Постоянно вносятся коррекции в перерыве и по ходу матча.

- Вы получили желтую карточку сегодня. Расскажите про нее, что это был за диалог, что это был за эпизод?

- Я уже не помню, что это был за эпизод, но мне показалось, что судья слишком такую низкую планку борьбы дал, много свистков было. Соперник и так чуть время подтягивал, и он как-то всё помогал. Эмоции, много эмоций, но ничего страшного. Я не оскорблял, просто эмоции.

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- Мозес в следующем туре в старте выходит?

- Подождите, надо остыть и разобрать игру, успокоиться. Еще неделя есть до следующего матча.