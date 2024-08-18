Нападающий «Факела» Марков извинился перед болельщиками за поражение от «Спартака»

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков извинился перед болельщиками за разгромное поражение от московского «Спартака» (0:3) в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что перенос игры в Москву не сыграл никакой роли, так как команда уступила сопернику по всем показателям.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую безвольную игру. На сегодняшний момент вот так, надеюсь, что в ближайшем будущем сможем исправить ситуацию», - приводит слова Маркова «Советский Спорт».

Напомним, что подопечные Дмитрия Пятибратова замыкают турнирную таблицу чемпионата России с одним очком в активе.