Квеквескири: «Если бы мы понимали, с чем связана неудачная серия, то такого результата не было бы»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о неудачном старте сезона.
- Насколько сложно для команды дался перенос игры со «Спартаком» в Москву?
- Вы же понимаете, почему матч перенесли. Как мы могли отнестись к этому? Как к факту. Спокойно отреагировали. Конечно, хотелось бы сыграть дома, при своих болельщиках. Чтобы люди могли посетить игру, получить эмоции. Остальное уже не от нас зависит.
- Не опасаетесь, что и другие домашние матчи «Факела» тоже могут переносить?
- Это не ко мне вопрос. Есть люди, которые это определяют.
- Нет ли паники в команде в связи с неудачным стартом?
- Неудачи бывают. К сожалению, у нас получается достаточно долгая серия. Дай бог, чтобы в ближайшее всем все изменилось.
- Понимаете, с чем связана эта серия? Наверняка не ждали такого начала сезона.
- Если бы мы понимали, то такого результата не было бы.
- Как переломить эту ситуацию?
- Мы внутри команды сами это решим, определимся. Можно проигрывать по-разному. Но если и случается поражение, то оно должно быть достойным.
Елена Григорьевская
Бан пользователя