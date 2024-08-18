Эсекьель Барко — лучший дебютант в «Спартаке» по статистике как минимум за 15 лет

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко показывает приличные результаты на старте сезона-2024/25 Российской премьер-лиги.

25-летний футболист стал лучшим дебютантом в столичном клубе по статистике как минимум за последние 15 лет, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Напомним, что Барко за четыре проведённых матча в чемпионате России отметился пятью результативными действиями. Он дважды поразил ворота соперников и три раза результативно ассистировал партнёрам по команде.

Напомним, что Барко пополнил ряды «Спартака» в летнее трансферное окно, заключив контракт до 2027 года.