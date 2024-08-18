Мозес Кобнан поделился напутствием Мусаева перед выходом на замену

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Пари НН» Мозес Кобнан для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что это были за эмоции - выход на замену, два гола сейчас после финального свистка и камбэка?

- На самом деле это моя работа - всегда стараться и помогать своей команде. В плане эмоций они хорошие. То, что было до матча, этот менталитет, этот настрой мне помог. Я вот вышел на поле, верил, что могу забить гол, верил, что смогу помочь команде. Слава богу, что всё получилось. С помощью всей команды мы забили эти два гола.

- Очень долго общались с Мурадом Мусаевым перед выходом на замену. Что вам говорил главный тренер? Какие задание он вам сегодня на поле давал?

- На самом деле единственное, что он мне сказал, - это верить в себя и выдать максимум.

- Вы на нескольких позициях поиграли в «Краснодаре». Какая же все-таки самая любимая и удобная?

- Не могу сказать. Куда бы меня не поставили, я всегда готов помочь команде и выдать результат на 100%.