Только два клуба идут без поражений в РПЛ сезона-2024/25

Сегодня, 18 августа, состоялся матч пятого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Пари НН». Волевую победу со счётом 2:1 одержали подопечные Мурада Мусаева.

Таким образом лишь два клуба идут без поражений в нынешнем сезоне чемпионата России: питерский «Зенит», который лидирует в турнирной таблице с 13 очками в активе, а также «Краснодар», у которого девять очков (две победы и три ничьи).

Напомним, что в следующем туре подопечные Сергея Семака на своём поле сыграют против «Спартака». Матч пройдёт в субботу, 24 августа, а на следующий день «быки» на выезде встретятся с московским «Динамо».