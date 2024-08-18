Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Специалист отметил, что со вторника команда начнёт подготовку к важному матчу, ведь в тренировочном процессе нужно много времени уделять деталям, которые по итогу могут сделать разницу.

«Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даешь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, все вместе. Именно такие детали и делают результат», — заявил Станкович на пресс-конференции после победного матча над «Факелом» (3:0).

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге.