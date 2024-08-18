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Из-за них «Краснодар» чуть не проиграл дома: три худших игрока матча против «Пари НН»

18 Августа 2024 • 22:14 Комментировать
Краснодар
2:1
Пари НН

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Вторая за сегодня волевая победа в РПЛ добыта благодаря вспышке на четыре минуты, по ходу всего матча преимущество «Краснодара» особо не ощущалось. А игра «Пари НН» даже подкупала, ничья вполне вытекала из логики игры. Но Мозес зарешал, Сперцян с Кордобой наконец проснулись.

Давайте разбираться, из-за кого же «Краснодар» мог даже проиграть. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Краснодар2:1Пари НН
  36'Боселли Хуан (0:1)
(1:1) Кобнан Мозес76'  
(2:1) Кобнан Мозес80'  
Агкацев СтаниславПетров Сергей 61' (Гонсалес Джованни ( 61') Тормена ВиторКоста ДиегоОлаcа Лукас 75' (Олусегун Олакунле ( 75') Кевин Пина 75' (Козлов Данила Сергеевич ( 75') Кастаньо Кевин 61' (Кривцов Никита ( 61') Сперцян ЭдуардБатчи Жоау  53' 69' (Кобнан Мозес ( 69') Кордоба ДжонВиктор Са
Запасные: Черников АлександрДюпин ЮрийГазинский ЮрийАрутюнян Георгий
Медведев НикитаАлександров ВикторГоцук КириллКаккоев Никита 59' (Магкеев Станислав ( 59') Стаматов Матео 73' (Боженов Кирилл ( 73') Калинский Николай  85'Ермаков Никита 72' (Зе Турбо Жозе ( 72') Эктов АлександрТичич ЛукаБоселли Хуан 84' (Карапузов Владислав ( 84') Ожегович Огнен 85' (Царукян Валерий ( 85')
Запасные: Кутателадзе НиколозМухин АнтонЛукьянов ВадимГлущенков КириллТрошечкин АлександрГлейзер Дан ЛеонВедерников Данила
18 августа. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «ПАРИ НН»

ЖОАУ БАТЧИ – 4,0. 69 минут провёл на поле Жоау Батчи, и за это время сделал они лишь одно полезное действие – ушёл на замену, «выпустив» Мозеса. Жоау двигался вроде по всему фронту атаки, но опасности это движение не приносило.

Три навеса из четырёх ушли в никуда, удары летели мимо, острых передач не отдавал. В пассиве Батчи жёлтая карточка и 11 потерь.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – 3,5. За двух оставшихся «участников» проголосовал сам Мурад Мусаев. Именно Петрова и Кастаньо тренер убрал первыми. И тут всё справедливо. Именно по флангу Сергея прокатилась голевая атака Стаматова и Боселли, Петрова оставили не у дел при голе «Пари НН».

Всего один отбор сумел совершить Сергей, почти не напрягал Боселли, а когда подключался в атаку подавал/простреливал неудачно.

КЕВИН КАСТАНЬО – 3,5. В первый час игры мяч у «Краснодара» вообще не держался, созидательная игра не работала абсолютно. Виной тому и долгий сон Сперцяна, конечно, но самым слабым звеном в центре поля стал Кастаньо.

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Кевин проиграл шесть единоборств из восьми, совершил 14 потерь, дважды сфолил и ни разу не обострил. Замена Кастаньо напрашивалась раньше 61-й минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пари НН

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