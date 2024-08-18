Из-за них «Краснодар» чуть не проиграл дома: три худших игрока матча против «Пари НН»

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Вторая за сегодня волевая победа в РПЛ добыта благодаря вспышке на четыре минуты, по ходу всего матча преимущество «Краснодара» особо не ощущалось. А игра «Пари НН» даже подкупала, ничья вполне вытекала из логики игры. Но Мозес зарешал, Сперцян с Кордобой наконец проснулись.

Давайте разбираться, из-за кого же «Краснодар» мог даже проиграть. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «ПАРИ НН»

ЖОАУ БАТЧИ – 4,0. 69 минут провёл на поле Жоау Батчи, и за это время сделал они лишь одно полезное действие – ушёл на замену, «выпустив» Мозеса. Жоау двигался вроде по всему фронту атаки, но опасности это движение не приносило.

Три навеса из четырёх ушли в никуда, удары летели мимо, острых передач не отдавал. В пассиве Батчи жёлтая карточка и 11 потерь.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – 3,5. За двух оставшихся «участников» проголосовал сам Мурад Мусаев. Именно Петрова и Кастаньо тренер убрал первыми. И тут всё справедливо. Именно по флангу Сергея прокатилась голевая атака Стаматова и Боселли, Петрова оставили не у дел при голе «Пари НН».

Всего один отбор сумел совершить Сергей, почти не напрягал Боселли, а когда подключался в атаку подавал/простреливал неудачно.

КЕВИН КАСТАНЬО – 3,5. В первый час игры мяч у «Краснодара» вообще не держался, созидательная игра не работала абсолютно. Виной тому и долгий сон Сперцяна, конечно, но самым слабым звеном в центре поля стал Кастаньо.

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Кевин проиграл шесть единоборств из восьми, совершил 14 потерь, дважды сфолил и ни разу не обострил. Замена Кастаньо напрашивалась раньше 61-й минуты.