Галактионов — о Сулейманове и Баринове: Достаточно тяжёлые травмы, на первый взгляд, оба получили

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о повреждениях полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Тимура Сулейманова, которые они получили в матче пятого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:0).

Специалист отметил, что, на первый взгляд, оба игрока получили тяжёлые травмы.

«Посмотрим, проведем дообследование. На неделе будет понятно, насколько один и второй будут готовы к следующей игре. Сейчас сложно сказать», - цитирует Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что на данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.