​Тукманов: «Игра «Зенита» не изменилась без Глушенкова»

В российском чемпионате прошли матчи пятого тура, питерский «Зенит» впервые потерял очки, сыграв вничью в Химках - 1:1. В ходе матча травму получил лучший игрок клуба в первых матчах - Максим Глушенков. Он покинул поле из-за перелома руки. Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов прокомментировал произошедшее, он считает, что игра клуба не изменилась после ухода Глушенкова.

- Уровень мастерства игроков «Зенита» не уступает уровню мастерства Глушенкова. Другое дело, что «Химки» молодцы, они проявили один из лучших своих матчей на данном отрезке и проявили характер. Они не испугались «Зенит» и сыграли как планировал тренер, - цитирует слова Тукманова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата питерский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Это случится в субботу, 24 августа.