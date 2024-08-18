Нападающий «Факела» Евгений Марков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».

- Даже после пропущенных мячей на первых минутах «Факел» бился. Получается, 0:2 к десятой минуте не деморализовали вашу команду?

- Когда мы приезжаем в Москву и проигрываем к десятой минуте 0:2, как, кстати, было и в матче с «Динамо», победить тяжело. Да, у нас был хороший момент при счете 0:2, но на картину сегодняшней игры это никак бы не повлияло, потому что мы могли пропустить и десять голов.

- Быстро пропущенные мячи от «Спартака» - это следствие чего?

- Это только мы. Надо разбираться в себе. Надеюсь, в ближайшем будущем мы исправим свои ошибки и будем играть чуть-чуть в другой футбол.

- Старт сезона вашей команде не задался. Может, использовать какие-то нетрадиционные методы выхода из кризиса? Например, всей командой сходить в церковь?

- Пока нет таких мыслей.

- После матча вы отметили Барко. Кроме него кто-то еще выделяется у «Спартака»? Например, Угальде, который забивает практически в каждом матче.

- Он в прошлом сезоне не забивал. А вообще «Спартак» в прошлом сезоне и сейчас – это совершенно разные команды. То же самое можно сказать и про нас. Я надеюсь, что мы разберем ошибки в нашей игре и поймем, что мы команда, которой нужно выжимать максимум на сто процентов. И делать это надо каждому и в каждом матче. Тогда будет результат.

- Сейчас этого не происходит?

- Нет.

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- На что главный тренер вашей команды Дмитрий Пятибратов делает сейчас акцент в игре команды?

- На то, чтобы не проводить такие матчи.

- В раздевалке после игры был с ним жесткий разговор?

- Ничего такого не было. То, что в раздевалке, пусть там и останется.

- Вы говорили, что «Спартак» входит в топ-три РПЛ по составу. А «Факел»?

- «Факел» входит в Премьер-лигу.

Елена Григорьевская