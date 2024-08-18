Нападающий «Факела» Евгений Марков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».
- Даже после пропущенных мячей на первых минутах «Факел» бился. Получается, 0:2 к десятой минуте не деморализовали вашу команду?
- Когда мы приезжаем в Москву и проигрываем к десятой минуте 0:2, как, кстати, было и в матче с «Динамо», победить тяжело. Да, у нас был хороший момент при счете 0:2, но на картину сегодняшней игры это никак бы не повлияло, потому что мы могли пропустить и десять голов.
- Быстро пропущенные мячи от «Спартака» - это следствие чего?
- Это только мы. Надо разбираться в себе. Надеюсь, в ближайшем будущем мы исправим свои ошибки и будем играть чуть-чуть в другой футбол.
- Старт сезона вашей команде не задался. Может, использовать какие-то нетрадиционные методы выхода из кризиса? Например, всей командой сходить в церковь?
- Пока нет таких мыслей.
- После матча вы отметили Барко. Кроме него кто-то еще выделяется у «Спартака»? Например, Угальде, который забивает практически в каждом матче.
- Он в прошлом сезоне не забивал. А вообще «Спартак» в прошлом сезоне и сейчас – это совершенно разные команды. То же самое можно сказать и про нас. Я надеюсь, что мы разберем ошибки в нашей игре и поймем, что мы команда, которой нужно выжимать максимум на сто процентов. И делать это надо каждому и в каждом матче. Тогда будет результат.
- Сейчас этого не происходит?
- Нет.
- На что главный тренер вашей команды Дмитрий Пятибратов делает сейчас акцент в игре команды?
- На то, чтобы не проводить такие матчи.
- В раздевалке после игры был с ним жесткий разговор?
- Ничего такого не было. То, что в раздевалке, пусть там и останется.
- Вы говорили, что «Спартак» входит в топ-три РПЛ по составу. А «Факел»?
- «Факел» входит в Премьер-лигу.
Елена Григорьевская
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