За четыре минуты Мозес придумал «Краснодару» волевую победу над «Пари НН»

«Краснодар» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч пятого тура РПЛ состоялся 18 августа на стадионе «Краснодар».

Воскресную программу РПЛ завершали в Краснодаре. «Быки» вот уже третий матч кряду проводят дома, два предыдущих они выиграли – дожали и ЦСКА, и «Ахмат». Игра против «Пари НН», который, наоборот, путешествует по России, виделась более лёгким испытанием. Хотя в последнем матче против ЦСКА нижегородцы смотрелись добротного и в основное время не проиграли – 1:1.

И продолжили они свою «удачную» серию. Вполне сносно смотрелся «Пари НН» на фоне блеклого «Краснодара». «Быки» только фолили – то Кордоба врежет Александрову, то Са наступит на Ожеговича или уронит Каккоева. К такой вязкой игре быстрее адаптировались гости. Николай Калинский дальним ударом проверил реакцию Агкацева, заставив того кончиками пальцев перевести мяч на угловой удар.

«Пари НН» вновь притаился, подготовился и на исходе тайма разогнал голевую контратаку. Сперцян допустил потерю, мяч доставили Стаматову, а тот по левому полуфлангу нашёл рывок Боселли. Хуан мощнейшим ударом из пределов штрафной площади прошил голкипера – 0:1.

У «Краснодара» же ничего не получалось. На исходе часа игры Мусаев задействовал новичка Джованни Гонсалеса и Никиту Кривцова, заменив Петрова и Кастаньо. После этого «Краснодар» хоть немного давление усилил и создал первый толковый момент, но удар Эдуарда Сперцяна с восьми метров пришёлся аккурат в Гоцука. Затем сам же он добивал, но «ножницами» пальнул мимо вороту уже.

А время шло. «Краснодар» ничего не создавал, ожидая последней 15-минутки. Именно тогда выстрелил Мозес. Сперцян от углового флага навесил аккурат на голову нигерийцу, а тот метров с 10 пробил под штангу – 1:1. Прошло четыре минуты и после слалома Кордобы мяч подхватывает тот же Мозес, разворачивается и из центра штрафной площади упаковывает мяч опять под штангу – 2:1.

Волевая победа «Краснодара», ставшая для него третьим успехом кряду. «Быки» подбираются к лидирующей группе.