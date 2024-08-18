​Тарханов прокомментировал перелом Глушенкова

В российском чемпионате прошли матчи пятого тура, питерский «Зенит» впервые потерял очки, сыграв вничью в Химках - 1:1. Помимо очков, питерцы потеряли и блистательного Максима Глушенкова, который получил перелом руки. Его травму прокомментировал известный российский специалист Александр Тарханов.

- Смотря как заживёт, как будет проходить восстановление. Сложно сказать, неприятная травма, - цитирует слова Александра Тарханова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата питерский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Это случится в субботу, 24 августа.