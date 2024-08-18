Тикнизян — о Глушенкове: «Главное, что у нас всё хорошо, и у него всё хорошо»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о форме бывшего полузащитника столичного клуба Максима Глушенкова, который сейчас выступает за питерский «Зенит».

Игрок сборной Армении отметил, что все видят, что россиянин находится в приличной форме, и надеется, что он будет продолжать в том же духе, но не в игре против «железнодорожников».

«Расстроен, что он перешёл в «Зенит»? Нет, надо жить дальше. Главное, что у нас всё хорошо, и у него всё хорошо», - приводит слова Тикнизяна «Советский Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России Глушенков принял участие в пяти играх, в которых отметился семью забитыми мячами.