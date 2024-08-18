Литвинов рассказал, поможет ли «Спартаку» в матче в Питере травма Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Факелом», а также о новичке Миенти Абене.

- В прошлом году вы дважды проиграли «Факелу», а сегодня одержали уверенную, крупную победу. «Спартак» стал сильнее за это время?

- Для нас сегодня был принципиальный матч, потому что в прошлом сезоне мы действительно дважды уступили этому сопернику. Все ребята, выходя на поле, это понимали. И настраивались соответственно.

- Как восприняли обмен кругами с «Факелом» и перенос матча в Москву?

- Мне обидно. Я очень хотел сыграть в Воронеже в свой день рождения. Когда увидел в календаре, что в день рождения мы играем там, то обрадовался. Но в связи со сложившимися обстоятельствами пришлось играть в Москве.

- Глушенков сломал руку в матче с «Химками» и пропустит игру со «Спартаком». Это облегчит жизнь в Питере в следующем туре?

- Думаю, что у «Зенита» есть игроки, которые могут его заменить и сыграть на таком же уровне.

- Расскажите про новичка Абену, который недавно присоединился к команде. Как он выглядит на тренировках?

- Он еще не так много тренировок провел. Пока только визуальное впечатление произвел: мощный, здоровый.

- Кстати, он пришел в пару к Бабичу на вашу нынешнюю позицию.

- Ничего страшного. Конкуренция – это всегда здорово.

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Елена Григорьевская