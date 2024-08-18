«Краснодар» перевернул игру с «Пари НН» за несколько секунд

«Краснодар» испытывает проблемы в домашнем матче пятого тура Премьер-лиги против «Пари НН». Первый тайм остался за гостями после контратаки и удара Хуана Боселли. «Быки» смогли сравнять только на 76-й минуте. После подачи углового Мозес Кобнан головой переправил мяч в сетку. Было подозрение, что голкиперу мешал Никита Кривцов, который мог быть в офсайде. Арбитр посмотрел повторы и засчитал гол - 1:1. В следующей атаке Мозес забил снова - 2:1.

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