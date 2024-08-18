Булыкин — о «Зените»: С ними можно играть

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» потерял первые очки в нынешнем сезоне, на выезде сыграв вничью с подмосковными «Химками» (1:1).

Эксперт отметил, что команда с берегов Невы начала сезон прилично, а сейчас все увидели, что с ней можно играть, ведь «Динамо» могло сыграть с ней вничью, если бы реализовало пенальти, а «Химки» вообще могли одержать победу.

«Конечно, все видят и все будут настраиваться на «Зенит», чтобы хорошо сыграть. И я думаю, у многих команд есть шансы побороться за чемпионство», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что в следующем туре подопечные Сергея Семака на своём поле сыграют против московского «Спартака» (24.08).