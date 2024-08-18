Угальде объяснил свою высокую результативность в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, почему отдал бить пенальти Эсекьелю Барко.

- С чем связана такая уверенная игра на старте сезона и ваша высокая результативность?

- С тем, что я упорно работаю каждый день. Мои партнеры и тренерский штаб всячески стараются мне помочь, отсюда такие результаты. Сегодня важно было быстро забить, что мы и сделали.

- Но вы отдали право бить пенальти Барко, несмотря на то, что сами его заработали. Почему так решили?

- Просто Барко сейчас пенальтист в «Спартаке».

Елена Григорьевская