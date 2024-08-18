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Нападающий «Спартака» Угальде: Чемпионат только начинается, мы хотим его выиграть

18 Августа 2024 • 21:28 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о шансах столичного клуба на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Форвард сборной Коста-Рики отметил, что борьба за чемпионство ещё вперёди, так как турнир только начинается, и команда хочет одержать в нем победу.

«В этом сезоне у меня стало больше возможностей забивать, чем в прошлом. Над этими возможностями работает вся команда», — приводит слова Угальде Sport24.

Напомним, что «Спартак» после пяти туров чемпионата России занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре «красно-белые» на выезде сыграет против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде
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