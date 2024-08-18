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Тикнизян прокомментировал слухи об уходе из «Локомотива»

18 Августа 2024 • 21:11 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Локомотив Москва


Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об информации, что может покинуть столичный клуб.

Игрок сборной Армении отметил, что это обычные слухи, так как до него ничего подобного не доходило.

«Если будет предложение, которое устроит «Локомотив», и мы сядем и откровенно поговорим, приняв решение, что пора уходить, тогда уйду. Если на меня рассчитывают, то я здесь, никуда не ухожу», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Контракт 25-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

Напомним, что сегодня, 18 августа, Тикнизян забил победный в столичном дерби против ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян

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